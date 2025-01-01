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1860
Монеты Нассау 1860 года
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2 талера 1860
Средняя цена
380 $
Продажи
0
146
Талер 1860
Средняя цена
160 $
Продажи
0
252
1/2 гульдена 1860
Средняя цена
220 $
Продажи
0
28
Медные монеты
1 крейцер 1860
Средняя цена
9 $
Продажи
0
28
1 пфенниг 1860
Средняя цена
35 $
Продажи
0
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