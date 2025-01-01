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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1860 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1860
Средняя цена380 $
Продажи
0146
Аверс
Реверс
Талер 1860
Средняя цена160 $
Продажи
0252
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1860
Средняя цена220 $
Продажи
028

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1860
Средняя цена9 $
Продажи
028
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1860
Средняя цена35 $
Продажи
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