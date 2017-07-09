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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/2 гульдена 1860 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1860 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1/2 гульдена 1860 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24,15 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC104,090

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1860
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/2 гульдена 1860 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1115 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 500 EUR. Торги состоялись 9 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе WAG - 6 апреля 2025
ПродавецWAG
Дата6 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 26 марта 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата26 марта 2023
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе Teutoburger - 27 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2022
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе Sonntag - 5 июня 2019
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе HIRSCH - 14 февраля 2019
ПродавецHIRSCH
Дата14 февраля 2019
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе Künker - 1 марта 2018
ПродавецKünker
Дата1 марта 2018
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе WAG - 9 июля 2017
ПродавецWAG
Дата9 июля 2017
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе WAG - 4 декабря 2016
ПродавецWAG
Дата4 декабря 2016
СохранностьXF
Цена
Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе WAG - 24 января 2016
ПродавецWAG
Дата24 января 2016
СохранностьXF
Цена
Нассау 1/2 гульдена 1860 на аукционе Westfälische - 24 февраля 2015
ПродавецWestfälische
Дата24 февраля 2015
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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