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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

2 талера 1860 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 2 талера 1860 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 2 талера 1860 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC149,680

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал2 талера
  • Год1860
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (146)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 2 талера 1860 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 797 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2100 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 2 талера 1860 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Нассау 2 талера 1860 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
251 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Нассау 2 талера 1860 на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 талера 1860 на аукционе Constantin Coins - 24 января 2025
ПродавецConstantin Coins
Дата24 января 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 талера 1860 на аукционе Jerzykowski - 8 декабря 2024
Нассау 2 талера 1860 на аукционе Jerzykowski - 8 декабря 2024
ПродавецJerzykowski
Дата8 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 талера 1860 на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 талера 1860 на аукционе WCN - 28 ноября 2024
ПродавецWCN
Дата28 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 талера 1860 на аукционе Heritage - 10 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 ноября 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 талера 1860 на аукционе Gorny & Mosch - 17 октября 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата17 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 талера 1860 на аукционе Quai des Enchères - 17 октября 2024
ПродавецQuai des Enchères
Дата17 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Нассау 2 талера 1860 на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 талера 1860 на аукционе WCN - 29 августа 2024
ПродавецWCN
Дата29 августа 2024
СохранностьXF
Цена
Нассау 2 талера 1860 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 талера 1860 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау 2 талера 1860 на аукционе WCN - 11 апреля 2024
ПродавецWCN
Дата11 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Нассау 2 талера 1860 на аукционе VL Nummus - 10 февраля 2024
ПродавецVL Nummus
Дата10 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау 2 талера 1860 на аукционе WCN - 1 февраля 2024
ПродавецWCN
Дата1 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Нассау 2 талера 1860 на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау 2 талера 1860 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау 2 талера 1860 на аукционе WCN - 7 декабря 2023
ПродавецWCN
Дата7 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Нассау 2 талера 1860 на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
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Где продать?

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