НассауПериод:1808-1864 1808-1864
2 талера 1860 года (Нассау, Адольф)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC149,680
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал2 талера
- Год1860
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (146)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 2 талера 1860 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 797 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2100 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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