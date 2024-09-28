НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 пфенниг 1860 года (Нассау, Адольф)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 пфенниг 1860 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 7202 проданному на аукционе WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny за 400 PLN. Торги состоялись 28 сентября 2024.
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Где продать?
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