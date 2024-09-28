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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 пфенниг 1860 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1860 года - цена монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 пфенниг 1860 года - цена монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,2 - 1,4 гр
  • Диаметр17,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC580,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1860
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 пфенниг 1860 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 7202 проданному на аукционе WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny за 400 PLN. Торги состоялись 28 сентября 2024.

Сохранность
Нассау 1 пфенниг 1860 на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
Нассау 1 пфенниг 1860 на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
ПродавецWójcicki
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Нассау 1 пфенниг 1860 на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Нассау 1 пфенниг 1860 на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Нассау 1 пфенниг 1860 на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Нассау 1 пфенниг 1860 на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 пфенниг 1860 на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
Нассау 1 пфенниг 1860 на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
ПродавецWójcicki
Дата7 октября 2023
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 пфенниг 1860 на аукционе Katz - 28 мая 2023
ПродавецKatz
Дата28 мая 2023
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 пфенниг 1860 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Где продать?

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