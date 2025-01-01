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Адольф
1 пфенниг
Медные монеты 1 пфенниг Адольфа - Нассау
1 пфенниг 1859-1862
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1859
220,000
0
3
1860
580,000
0
6
1862
490,000
0
6
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