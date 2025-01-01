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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Медные монеты 1 пфенниг Адольфа - Нассау

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1 пфенниг 1859-1862

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1859220,000031860580,000061862490,00006
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