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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 пфенниг 1862 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1862 года - цена монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 пфенниг 1862 года - цена монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,2 - 1,4 гр
  • Диаметр17,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC490,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1862
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 пфенниг 1862 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 992 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 пфенниг 1862 на аукционе Stack's - 26 февраля 2025
Нассау 1 пфенниг 1862 на аукционе Stack's - 26 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата26 февраля 2025
СохранностьMS65 RB PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Нассау 1 пфенниг 1862 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 6 октября 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата6 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Нассау 1 пфенниг 1862 на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 пфенниг 1862 на аукционе Katz - 30 октября 2022
ПродавецKatz
Дата30 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 пфенниг 1862 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 пфенниг 1862 на аукционе WAG - 6 ноября 2016
ПродавецWAG
Дата6 ноября 2016
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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