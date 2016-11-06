НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 пфенниг 1862 года (Нассау, Адольф)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 пфенниг 1862 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 992 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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