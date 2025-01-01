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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1862 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1862
Средняя цена25 $
Продажи
014
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1862
Средняя цена40 $
Продажи
06
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