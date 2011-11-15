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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1862 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 крейцер 1862 года - цена монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 крейцер 1862 года - цена монеты - Нассау, Адольф

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,1 - 4,4 гр
  • Диаметр21,61 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC609,990

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 крейцер
  • Год1862
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1862 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1110 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 70 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 крейцер 1862 на аукционе Katz - 13 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата13 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Нассау 1 крейцер 1862 на аукционе Coins.ee - 17 декабря 2024
Нассау 1 крейцер 1862 на аукционе Coins.ee - 17 декабря 2024
ПродавецCoins.ee
Дата17 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Нассау 1 крейцер 1862 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 6 октября 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата6 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
Нассау 1 крейцер 1862 на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Нассау 1 крейцер 1862 на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
Нассау 1 крейцер 1862 на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
ПродавецWójcicki
Дата7 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
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Нассау 1 крейцер 1862 на аукционе HIRSCH - 11 июня 2023
ПродавецHIRSCH
Дата11 июня 2023
СохранностьAU
Цена
Нассау 1 крейцер 1862 на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
Нассау 1 крейцер 1862 на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата4 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1862 на аукционе Katz - 23 марта 2023
ПродавецKatz
Дата23 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1862 на аукционе Universum Coins GmbH - 23 февраля 2023
ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата23 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1862 на аукционе Katz - 28 июля 2022
ПродавецKatz
Дата28 июля 2022
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 1 крейцер 1862 на аукционе Stephen Album - 6 декабря 2021
ПродавецStephen Album
Дата6 декабря 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
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Нассау 1 крейцер 1862 на аукционе Russiancoin - 22 августа 2019
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2019
СохранностьUNC
Цена
******
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Нассау 1 крейцер 1862 на аукционе Russiancoin - 16 мая 2019
ПродавецRussiancoin
Дата16 мая 2019
СохранностьUNC
Цена
Нассау 1 крейцер 1862 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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