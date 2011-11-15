НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1862 года (Нассау, Адольф)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,1 - 4,4 гр
- Диаметр21,61 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC609,990
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал1 крейцер
- Год1862
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1862 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1110 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 70 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата23 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 крейцер 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы