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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 пфенниг 1859 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1859 года - цена монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 пфенниг 1859 года - цена монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,2 - 1,4 гр
  • Диаметр17,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC220,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1859
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 пфенниг 1859 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1107 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 25 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Нассау 1 пфенниг 1859 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Нассау 1 пфенниг 1859 на аукционе Künker - 17 июля 2019
ПродавецKünker
Дата17 июля 2019
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 пфенниг 1859 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR

Где продать?

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