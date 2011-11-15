НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 пфенниг 1859 года (Нассау, Адольф)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 пфенниг 1859 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1107 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 25 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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