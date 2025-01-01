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Нассау
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Монеты Нассау 1859 года
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Талер 1859
Средняя цена
280 $
Продажи
0
51
Медные монеты
1 крейцер 1859
Средняя цена
20 $
Продажи
1
25
1 пфенниг 1859
Средняя цена
20 $
Продажи
0
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