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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1859 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 крейцер 1859 года - цена монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 крейцер 1859 года - цена монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,1 - 4,4 гр
  • Диаметр21,61 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC835,500

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 крейцер
  • Год1859
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1859 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 100 USD. Торги состоялись 23 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 15 мая 2025
ПродавецRussiancoin
Дата15 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 11 января 2024
ПродавецRussiancoin
Дата11 января 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Numismatica Ferrarese - 2 апреля 2023
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата2 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 13 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 октября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Numismatica Ferrarese - 24 сентября 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 28 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата28 апреля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Numismatica Ferrarese - 20 февраля 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата20 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Numismatica Ferrarese - 4 августа 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата4 августа 2021
СохранностьF
Цена
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе CNG - 23 июня 2021
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе CNG - 23 июня 2021
ПродавецCNG
Дата23 июня 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 8 апреля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата8 апреля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Aureo & Calicó - 17 февраля 2021
ПродавецAureo & Calicó
Дата17 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 20 августа 2020
ПродавецRussiancoin
Дата20 августа 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 19 марта 2020
ПродавецRussiancoin
Дата19 марта 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 22 августа 2019
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Где купить?
Нассау 1 крейцер 1859 на аукционе Russiancoin - 26 июня 2025
ПродавецRussiancoin
Дата26 июня 2025
СохранностьНет оценки
К аукциону

Где продать?

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