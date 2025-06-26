НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1859 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,1 - 4,4 гр
- Диаметр21,61 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC835,500
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал1 крейцер
- Год1859
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1859 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 100 USD. Торги состоялись 23 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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