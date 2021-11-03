НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1859 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33,2 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC49,780
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- НоминалТалер
- Год1859
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1859 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1656 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1000 EUR. Торги состоялись 3 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
123
Где продать?
Для продажи Талер 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы