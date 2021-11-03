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Талер 1859 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - Талер 1859 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - Талер 1859 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33,2 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC49,780

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • НоминалТалер
  • Год1859
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1859 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1656 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1000 EUR. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1859 на аукционе Gärtner - 3 июня 2025
ПродавецGärtner
Дата3 июня 2025
СохранностьVF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Нассау Талер 1859 на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьVF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Нассау Талер 1859 на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 22 марта 2025
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата22 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1859 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1859 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1859 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 26 ноября 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата26 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1859 на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Нассау Талер 1859 на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1859 на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1859 на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1859 на аукционе Schulman - 5 апреля 2023
ПродавецSchulman
Дата5 апреля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Нассау Талер 1859 на аукционе COINSNET - 2 апреля 2023
Нассау Талер 1859 на аукционе COINSNET - 2 апреля 2023
ПродавецCOINSNET
Дата2 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1859 на аукционе Gorny & Mosch - 22 марта 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата22 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау Талер 1859 на аукционе Künker - 18 ноября 2022
ПродавецKünker
Дата18 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1859 на аукционе WAG - 13 ноября 2022
ПродавецWAG
Дата13 ноября 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Нассау Талер 1859 на аукционе Gorny & Mosch - 8 ноября 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата8 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау Талер 1859 на аукционе Teutoburger - 27 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2022
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1859 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1859 на аукционе Felzmann - 16 марта 2022
ПродавецFelzmann
Дата16 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Нассау Талер 1859 на аукционе Anticomondo - 3 марта 2022
ПродавецAnticomondo
Дата3 марта 2022
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1859 на аукционе Gärtner - 15 февраля 2022
ПродавецGärtner
Дата15 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
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