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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1860 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - Талер 1860 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - Талер 1860 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33,2 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC30,030

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • НоминалТалер
  • Год1860
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (252)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1860 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Редкие Монеты за 70000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1860 на аукционе Numisbalt - 8 июня 2025
ПродавецNumisbalt
Дата8 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Нассау Талер 1860 на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьXF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Нассау Талер 1860 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - 10 мая 2025
ПродавецAB Philea & Myntkompaniet
Дата10 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1860 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1860 на аукционе WAG - 6 апреля 2025
ПродавецWAG
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1860 на аукционе BAC - 25 марта 2025
ПродавецBAC
Дата25 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1860 на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 22 марта 2025
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата22 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1860 на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1860 на аукционе Klondike Auction - 9 февраля 2025
ПродавецKlondike Auction
Дата9 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1860 на аукционе Solidus Numismatik - 21 января 2025
ПродавецSolidus Numismatik
Дата21 января 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1860 на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1860 на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1860 на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау Талер 1860 на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау Талер 1860 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1860 на аукционе BAC - 5 ноября 2024
ПродавецBAC
Дата5 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1860 на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1860 на аукционе WAG - 1 сентября 2024
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1860 на аукционе WCN - 15 августа 2024
ПродавецWCN
Дата15 августа 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1860 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау Талер 1860 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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