НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1860 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33,2 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC30,030
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- НоминалТалер
- Год1860
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (252)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1860 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Редкие Монеты за 70000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецAB Philea & Myntkompaniet
Дата10 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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123...12
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