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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1860 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 крейцер 1860 года - цена монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 крейцер 1860 года - цена монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,1 - 4,4 гр
  • Диаметр21,61 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC609,650

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 крейцер
  • Год1860
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1860 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 919 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 20 EUR. Торги состоялись 29 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Hermes Auctions - 22 апреля 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата22 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Hermes Auctions - 25 февраля 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата25 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Numismática Leilões - 12 августа 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата12 августа 2024
СохранностьVF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Numismática Leilões - 28 мая 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата28 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - 13 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 октября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - 28 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата28 апреля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - 28 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата28 апреля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Coinhouse - 30 октября 2021
ПродавецCoinhouse
Дата30 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - 8 апреля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата8 апреля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - 8 апреля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата8 апреля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Stephen Album - 1 марта 2021
ПродавецStephen Album
Дата1 марта 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - 20 августа 2020
ПродавецRussiancoin
Дата20 августа 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - 20 августа 2020
ПродавецRussiancoin
Дата20 августа 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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