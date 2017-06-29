НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1860 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,1 - 4,4 гр
- Диаметр21,61 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC609,650
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал1 крейцер
- Год1860
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1860 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 919 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 20 EUR. Торги состоялись 29 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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