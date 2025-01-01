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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1855 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1855
Средняя цена130 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
1 гульден 1855
Средняя цена200 $
Продажи
026
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1855
Средняя цена65 $
Продажи
016
Аверс
Реверс
3 крейцера 1855
Средняя цена130 $
Продажи
010

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1855
Средняя цена35 $
Продажи
022
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