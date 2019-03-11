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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1855 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 крейцер 1855 года - цена монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 крейцер 1855 года - цена монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,7 - 4,2 гр
  • Диаметр21,3 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 крейцер
  • Год1855
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1855 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 75 USD. Торги состоялись 11 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Katz - 15 мая 2025
ПродавецKatz
Дата15 мая 2025
СохранностьXF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Numismática Leilões - 28 мая 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата28 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Cayón - 22 мая 2024
ПродавецCayón
Дата22 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата4 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Russiancoin - 9 февраля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 февраля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Auctiones - 18 декабря 2022
ПродавецAuctiones
Дата18 декабря 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Russiancoin - 29 сентября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата29 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Russiancoin - 31 марта 2022
ПродавецRussiancoin
Дата31 марта 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Russiancoin - 5 августа 2021
ПродавецRussiancoin
Дата5 августа 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Russiancoin - 14 января 2021
ПродавецRussiancoin
Дата14 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Russiancoin - 23 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата23 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Russiancoin - 5 марта 2020
ПродавецRussiancoin
Дата5 марта 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Russiancoin - 22 августа 2019
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Russiancoin - 22 августа 2019
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2019
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Russiancoin - 16 мая 2019
ПродавецRussiancoin
Дата16 мая 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Stephen Album - 11 марта 2019
ПродавецStephen Album
Дата11 марта 2019
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Höhn - 8 декабря 2012
ПродавецHöhn
Дата8 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 крейцер 1855 на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьXF
Цена
******
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