НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1855 года (Нассау, Адольф)
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1855 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 75 USD. Торги состоялись 11 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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