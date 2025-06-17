НассауПериод:1808-1864 1808-1864
6 крейцеров 1855 года (Нассау, Адольф)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,339)
- Вес2,55 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8645 гр
- Диаметр20 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC190,280
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал6 крейцеров
- Год1855
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1855 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе Katz Auction за 141 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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