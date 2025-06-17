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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1855 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1855 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 6 крейцеров 1855 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,339)
  • Вес2,55 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8645 гр
  • Диаметр20 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC190,280

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1855
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1855 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 576 проданному на аукционе Katz Auction за 141 EUR. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 6 крейцеров 1855 на аукционе Katz - 28 июня 2024
ПродавецKatz
Дата28 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Нассау 6 крейцеров 1855 на аукционе Katz - 10 марта 2024
ПродавецKatz
Дата10 марта 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 141 EUR
Нассау 6 крейцеров 1855 на аукционе WAG - 10 декабря 2023
ПродавецWAG
Дата10 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Нассау 6 крейцеров 1855 на аукционе WAG - 10 декабря 2023
ПродавецWAG
Дата10 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1855 на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1855 на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
Нассау 6 крейцеров 1855 на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
ПродавецWójcicki
Дата7 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1855 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1855 на аукционе Numimarket - 8 ноября 2022
Нассау 6 крейцеров 1855 на аукционе Numimarket - 8 ноября 2022
ПродавецNumimarket
Дата8 ноября 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1855 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1855 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Нассау 6 крейцеров 1855 на аукционе Höhn - 15 июня 2017
ПродавецHöhn
Дата15 июня 2017
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау 6 крейцеров 1855 на аукционе Grün - 17 мая 2017
ПродавецGrün
Дата17 мая 2017
СохранностьUNC
Цена
******
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Нассау 6 крейцеров 1855 на аукционе Höhn - 3 мая 2015
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2015
СохранностьAU
Цена
Нассау 6 крейцеров 1855 на аукционе Felzmann - 5 ноября 2014
ПродавецFelzmann
Дата5 ноября 2014
СохранностьUNC
Цена
******
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Нассау 6 крейцеров 1855 на аукционе WAG - 7 сентября 2014
ПродавецWAG
Дата7 сентября 2014
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау 6 крейцеров 1855 на аукционе WAG - 8 декабря 2013
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2013
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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