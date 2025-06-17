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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 гульден 1855 года "Тип 1855-1856" (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 гульден 1855 года "Тип 1855-1856" - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 гульден 1855 года "Тип 1855-1856" - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC188,074

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 гульден
  • Год1855
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1855 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1103 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 480 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Нассау 1 гульден 1855 на аукционе CNG - 16 апреля 2025
ПродавецCNG
Дата16 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Rare Coins - 20 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата20 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Rhenumis - 16 января 2024
ПродавецRhenumis
Дата16 января 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Teutoburger - 27 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2022
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 28 марта 2021
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата28 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Rauch - 21 февраля 2021
ПродавецRauch
Дата21 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Künker - 19 сентября 2019
ПродавецKünker
Дата19 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1855 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Künker - 19 июня 2018
ПродавецKünker
Дата19 июня 2018
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Künker - 1 марта 2018
ПродавецKünker
Дата1 марта 2018
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау 1 гульден 1855 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Westfälische - 13 сентября 2017
ПродавецWestfälische
Дата13 сентября 2017
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1855 на аукционе WAG - 2 октября 2016
ПродавецWAG
Дата2 октября 2016
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Teutoburger - 27 февраля 2016
ПродавецTeutoburger
Дата27 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1855 на аукционе WAG - 8 февраля 2015
ПродавецWAG
Дата8 февраля 2015
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Teutoburger - 22 февраля 2014
ПродавецTeutoburger
Дата22 февраля 2014
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Heritage Eur - 23 ноября 2013
ПродавецHeritage Eur
Дата23 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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