НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1855 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,338)
- Вес1,28 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр17,31 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC178,550
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал3 крейцера
- Год1855
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1855 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 61144 проданному на аукционе Heritage Auctions за 324 USD. Торги состоялись 4 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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