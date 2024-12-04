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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1855 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 3 крейцера 1855 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 3 крейцера 1855 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,338)
  • Вес1,28 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр17,31 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC178,550

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал3 крейцера
  • Год1855
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1855 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 61144 проданному на аукционе Heritage Auctions за 324 USD. Торги состоялись 4 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 3 крейцера 1855 на аукционе Stephen Album - 24 марта 2025
ПродавецStephen Album
Дата24 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Нассау 3 крейцера 1855 на аукционе Heritage - 5 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата5 декабря 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 324 USD
Нассау 3 крейцера 1855 на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Нассау 3 крейцера 1855 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
Нассау 3 крейцера 1855 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
Нассау 3 крейцера 1855 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
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Нассау 3 крейцера 1855 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 3 крейцера 1855 на аукционе Katz - 6 мая 2018
ПродавецKatz
Дата6 мая 2018
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 3 крейцера 1855 на аукционе Teutoburger - 6 декабря 2014
ПродавецTeutoburger
Дата6 декабря 2014
СохранностьAU
Цена
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Нассау 3 крейцера 1855 на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьAU
Цена
Нассау 3 крейцера 1855 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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