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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 гульден 1855 года "Тип 1840-1855" (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 гульден 1855 года "Тип 1840-1855" - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 гульден 1855 года "Тип 1840-1855" - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC188,074

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 гульден
  • Год1855
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1855 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 2337 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьAU
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Leu - 21 августа 2022
ПродавецLeu
Дата21 августа 2022
СохранностьVF
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 110 CHF
Нассау 1 гульден 1855 на аукционе HIRSCH - 13 февраля 2020
ПродавецHIRSCH
Дата13 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 гульден 1855 на аукционе HIRSCH - 9 мая 2019
ПродавецHIRSCH
Дата9 мая 2019
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Solidus Numismatik - 17 февраля 2019
ПродавецSolidus Numismatik
Дата17 февраля 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Grün - 9 ноября 2016
ПродавецGrün
Дата9 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1855 на аукционе WAG - 28 августа 2016
ПродавецWAG
Дата28 августа 2016
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1855 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1855 на аукционе UBS - 14 сентября 2004
ПродавецUBS
Дата14 сентября 2004
СохранностьAU
Цена
Нассау 1 гульден 1855 на аукционе UBS - 11 сентября 2001
ПродавецUBS
Дата11 сентября 2001
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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