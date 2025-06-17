НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 гульден 1855 года "Тип 1840-1855" (Нассау, Адольф)
Фотография: Solidus Numismatik
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр30 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC188,074
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал1 гульден
- Год1855
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1855 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 2337 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Где продать?
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