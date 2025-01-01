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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1815 года

Серебряные монеты (Фридрих Вильгельм)

Аверс
Реверс
Талер 1815 CT L
Средняя цена39000 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
Талер 1815 CT L
Средняя цена1700 $
Продажи
06

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер без года (1815) L Посещение монетного двора в Эренбрайтштайне
Средняя цена34000 $
Продажи
07

Серебряные монеты (Фридрих Август)

Аверс
Реверс
Талер 1815 CT L
Средняя цена920 $
Продажи
0115
Аверс
Реверс
3 крейцера 1815
Средняя цена55 $
Продажи
02
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