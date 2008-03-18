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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1815 года CT L "Тип 1812-1815" (Нассау, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1815 года CT L "Тип 1812-1815" - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих ВильгельмРеверс монеты - Талер 1815 года CT L "Тип 1812-1815" - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр39 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC25,260

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Вильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1815
  • ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1815 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 3224 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 1100 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
1669 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Höhn - 12 марта 2011
ПродавецHöhn
Дата12 марта 2011
СохранностьAU
Цена
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Gorny & Mosch - 18 марта 2008
ПродавецGorny & Mosch
Дата18 марта 2008
СохранностьXF
Цена
1734 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Gorny & Mosch - 11 октября 2007
ПродавецGorny & Mosch
Дата11 октября 2007
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Künker - 29 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2006
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Künker - 21 июня 2006
ПродавецKünker
Дата21 июня 2006
СохранностьXF
Цена
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