НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1815 года CT L "Тип 1812-1815" (Нассау, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр39 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC25,260
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Вильгельм
- НоминалТалер
- Год1815
- ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1815 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 3224 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 1100 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Где продать?
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