flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер без года (1815) L "Посещение монетного двора в Эренбрайтштайне" (Нассау, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - Талер без года (1815) L "Посещение монетного двора в Эренбрайтштайне" - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих ВильгельмРеверс монеты - Талер без года (1815) L "Посещение монетного двора в Эренбрайтштайне" - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр39 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Вильгельм
  • НоминалТалер
  • Годбез года (1815)
  • ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер без года (1815) года "Посещение монетного двора в Эренбрайтштайне" со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1840 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 45500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.

Сохранность
Нассау Талер без года (1815) L "Посещение монетного двора в Эренбрайтштайне" на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
21983 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Нассау Талер без года (1815) L "Посещение монетного двора в Эренбрайтштайне" на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьUNC
Цена
30799 $
Цена в валюте аукциона 26000 EUR
Нассау Талер без года (1815) L "Посещение монетного двора в Эренбрайтштайне" на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер без года (1815) L "Посещение монетного двора в Эренбрайтштайне" на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьUNC
Цена
Нассау Талер без года (1815) L "Посещение монетного двора в Эренбрайтштайне" на аукционе Künker - 6 февраля 2014
ПродавецKünker
Дата6 февраля 2014
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер без года (1815) L "Посещение монетного двора в Эренбрайтштайне" на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер без года (1815) L "Посещение монетного двора в Эренбрайтштайне" на аукционе Künker - 27 января 2011
ПродавецKünker
Дата27 января 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Талер 1815 "Посещение монетного двора в Эренбрайтштайне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет НассауКаталог монет Фридриха ВильгельмаМонеты Нассау 1815 годаВсе нассауские монетынассауские серебряные монетынассауские монеты номиналом ТалерНумизматические аукционы