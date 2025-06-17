Талер без года (1815) L "Посещение монетного двора в Эренбрайтштайне" (Нассау, Фридрих Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер без года (1815) года "Посещение монетного двора в Эренбрайтштайне" со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1840 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 45500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.

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