НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер без года (1815) L "Посещение монетного двора в Эренбрайтштайне" (Нассау, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр39 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Вильгельм
- НоминалТалер
- Годбез года (1815)
- ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер без года (1815) года "Посещение монетного двора в Эренбрайтштайне" со знаком L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1840 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 45500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.
Сохранность
Где продать?
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