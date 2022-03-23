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Талер 1815 года CT L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - Талер 1815 года CT L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - Талер 1815 года CT L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC25,620

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • НоминалТалер
  • Год1815
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (115)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1815 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 2978 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.

Сохранность
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Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Möller - 28 мая 2025
ПродавецMöller
Дата28 мая 2025
СохранностьXF
Цена
1134 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе WCN - 17 мая 2025
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе WCN - 17 мая 2025
ПродавецWCN
Дата17 мая 2025
СохранностьXF
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе WCN - 13 марта 2025
ПродавецWCN
Дата13 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Negrini - 23 февраля 2025
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Negrini - 23 февраля 2025
ПродавецNegrini
Дата23 февраля 2025
СохранностьF
Цена
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Frankfurter - 8 ноября 2024
ПродавецFrankfurter
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Auctiones - 16 июня 2024
ПродавецAuctiones
Дата16 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Rhenumis - 14 ноября 2023
ПродавецRhenumis
Дата14 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Künker - 29 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Künker - 19 апреля 2023
ПродавецKünker
Дата19 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Auction World - 16 апреля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 апреля 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Künker - 30 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2022
СохранностьUNC
Цена
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Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Künker - 30 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Möller - 13 июня 2022
ПродавецMöller
Дата13 июня 2022
СохранностьAU
Цена
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе V. GADOURY - 21 апреля 2022
ПродавецV. GADOURY
Дата21 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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