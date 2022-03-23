НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1815 года CT L (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Auctiones GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC25,620
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- НоминалТалер
- Год1815
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (115)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1815 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 2978 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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