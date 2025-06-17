НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1815 года CT L "Тип 1809-1815" (Нассау, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр39 - 40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Вильгельм
- НоминалТалер
- Год1815
- ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1815 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50000 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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