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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер 1815 года CT L "Тип 1809-1815" (Нассау, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1815 года CT L "Тип 1809-1815" - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих ВильгельмРеверс монеты - Талер 1815 года CT L "Тип 1809-1815" - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр39 - 40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Вильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1815
  • ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1815 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50000 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьXF
Цена
21322 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Künker - 25 июня 2020
ПродавецKünker
Дата25 июня 2020
СохранностьMS63 NGC
Цена
38080 $
Цена в валюте аукциона 34000 EUR
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Palombo - 17 ноября 2019
ПродавецPalombo
Дата17 ноября 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
Нассау Талер 1815 CT L на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьXF
Цена
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