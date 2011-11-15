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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1815 года (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 3 крейцера 1815 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 3 крейцера 1815 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,295)
  • Вес1,32 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC675,000

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал3 крейцера
  • Год1815
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1815 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1042 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 40 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1815 на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьXF
Цена
Нассау 3 крейцера 1815 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR

Где продать?

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