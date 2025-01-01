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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1811 года

Серебряные монеты (Фридрих Вильгельм)

Аверс
Реверс
Талер 1811 CT L
Средняя цена460 $
Продажи
0114

Серебряные монеты (Фридрих Август)

Аверс
Реверс
Талер 1811 CT L
Средняя цена660 $
Продажи
1150
Аверс
Реверс
3 крейцера 1811
Средняя цена330 $
Продажи
17

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1811 L
Средняя цена25 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1811 LСеребро
Средняя цена1600 $
Продажи
01
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