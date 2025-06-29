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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1811 года (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 3 крейцера 1811 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 3 крейцера 1811 года - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,295)
  • Вес1,32 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC269,760

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал3 крейцера
  • Год1811
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1811 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1037 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 950 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1811 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 6 октября 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата6 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Нассау 3 крейцера 1811 на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Нассау 3 крейцера 1811 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Нассау 3 крейцера 1811 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 3 крейцера 1811 на аукционе Teutoburger - 9 сентября 2011
ПродавецTeutoburger
Дата9 сентября 2011
СохранностьVF
Цена
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Нассау 3 крейцера 1811 на аукционе Grün - 25 мая 2011
ПродавецGrün
Дата25 мая 2011
СохранностьUNC
Цена
******
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Где купить?
Нассау 3 крейцера 1811 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 29 июня 2025
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата29 июня 2025
СохранностьVF
К аукциону

Где продать?

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