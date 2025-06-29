НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1811 года (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,295)
- Вес1,32 гр
- Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3894 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC269,760
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал3 крейцера
- Год1811
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1811 года. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1037 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 950 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Где продать?
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