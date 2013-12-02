НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1/4 крейцера 1811 года L (Нассау, Фридрих Август)
Фотография: KM NUMIS
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,8 - 1,9 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал1/4 крейцера
- Год1811
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1811 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1005 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 55 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.
Сохранность
Где продать?
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