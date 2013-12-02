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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/4 крейцера 1811 года L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1811 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - 1/4 крейцера 1811 года L - цена монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: KM NUMIS

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,8 - 1,9 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1811
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1811 года со знаком L. Это медная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1005 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 55 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.

Сохранность
Нассау 1/4 крейцера 1811 L на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Нассау 1/4 крейцера 1811 L на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьAU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 200 CZK
Нассау 1/4 крейцера 1811 L на аукционе Katz - 29 октября 2017
ПродавецKatz
Дата29 октября 2017
СохранностьНет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Нассау 1/4 крейцера 1811 L на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/4 крейцера 1811 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

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