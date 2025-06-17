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Талер 1811 года CT L (Нассау, Фридрих Август)

Аверс монеты - Талер 1811 года CT L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих АвгустРеверс монеты - Талер 1811 года CT L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC41,310

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Август
  • НоминалТалер
  • Год1811
  • ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (149)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1811 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1740 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3500 EUR. Торги состоялись 24 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Möller - 20 ноября 2024
ПродавецMöller
Дата20 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Stack's - 1 ноября 2024
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Stack's - 1 ноября 2024
ПродавецStack's
Дата1 ноября 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Dorotheum - 17 ноября 2023
ПродавецDorotheum
Дата17 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Möller - 16 ноября 2023
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Heritage - 25 сентября 2023
ПродавецHeritage
Дата25 сентября 2023
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
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Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе WAG - 27 августа 2023
ПродавецWAG
Дата27 августа 2023
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Möller - 1 июня 2023
ПродавецMöller
Дата1 июня 2023
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 20 апреля 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата20 апреля 2023
СохранностьAU
Цена
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе WAG - 15 января 2023
ПродавецWAG
Дата15 января 2023
СохранностьAU
Цена
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Frühwald - 28 июня 2025
ПродавецFrühwald
Дата28 июня 2025
СохранностьVF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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