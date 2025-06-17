НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1811 года CT L (Нассау, Фридрих Август)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC41,310
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- НоминалТалер
- Год1811
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (149)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1811 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1740 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3500 EUR. Торги состоялись 24 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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