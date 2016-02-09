НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1/4 крейцера 1811 года L. Серебро (Нассау, Фридрих Август)
Разновидность:Серебро
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Август
- Номинал1/4 крейцера
- Год1811
- ПравительФридрих Август (Герцог Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/4 крейцера 1811 года со знаком L. Серебро. Это серебряная монета периода Фридриха Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 1502 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1450 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Где продать?
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