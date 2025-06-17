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Талер 1811 года CT L (Нассау, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1811 года CT L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих ВильгельмРеверс монеты - Талер 1811 года CT L - цена серебряной монеты - Нассау, Фридрих Вильгельм

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр39 - 40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодФридрих Вильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1811
  • ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
  • Монетный дворЭренбрайтштайн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (114)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1811 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1522 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - 26 апреля 2025
ПродавецMyntauktioner i Sverige AB
Дата26 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
392 $
Цена в валюте аукциона 3800 SEK
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе WCN - 27 марта 2025
ПродавецWCN
Дата27 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьXF
Цена
532 $
Цена в валюте аукциона 491 EUR
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе WCN - 19 декабря 2024
ПродавецWCN
Дата19 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Frankfurter - 8 ноября 2024
ПродавецFrankfurter
Дата8 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Rauch - 27 июня 2024
ПродавецRauch
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Negrini - 7 января 2024
ПродавецNegrini
Дата7 января 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Gorny & Mosch - 8 марта 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата8 марта 2023
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Münzen Gut-Lynt - 27 ноября 2022
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата27 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Emporium Hamburg - 17 ноября 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата17 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Negrini - 1 октября 2022
ПродавецNegrini
Дата1 октября 2022
СохранностьVF
Цена
Нассау Талер 1811 CT L на аукционе Münzen Gut-Lynt - 27 марта 2022
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата27 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
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