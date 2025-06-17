НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер 1811 года CT L (Нассау, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр39 - 40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодФридрих Вильгельм
- НоминалТалер
- Год1811
- ПравительФридрих Вильгельм (Князь Нассау)
- Монетный дворЭренбрайтштайн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (114)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер 1811 года со знаком CT L. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1522 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMyntauktioner i Sverige AB
Дата26 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
392 $
Цена в валюте аукциона 3800 SEK
123...6
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