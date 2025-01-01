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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1842 года

Серебряные монеты (Фридрих Франц II)

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1842
Средняя цена35 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1842
Средняя цена55 $
Продажи
03

Серебряные монеты (Павел Фридрих)

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1842
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1842
Средняя цена80 $
Продажи
03

Памятные монеты

Аверс
Реверс
8 шиллингов 1842 На смерть Пауля Фридриха
Средняя цена120 $
Продажи
017
Аверс
Реверс
4 шиллинга 1842 На смерть Пауля Фридриха
Средняя цена95 $
Продажи
017
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