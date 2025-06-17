Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1 шиллинг 1842 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,312)
- Вес1,114 гр
- Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC107,917
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал1 шиллинг
- Год1842
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1842 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 874 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2015.
Сохранность
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