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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1 шиллинг 1842 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1842 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 1 шиллинг 1842 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC107,917

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1842
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1842 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 874 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2015.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1842 на аукционе Künker - 3 декабря 2015
ПродавецKünker
Дата3 декабря 2015
СохранностьAU
Цена
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