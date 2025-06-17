flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

3 пфеннига 1842 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1842 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1842 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,125)
  • Вес0,468 гр
  • Чистого серебра (0,0019 oz) 0,0585 гр
  • Диаметр12,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC202,954

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодФридрих Франц II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1842
  • ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1842 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 2718 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1842 на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1842 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьAU
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Мекленбург-Шверин 3 пфеннига 1842 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Мекленбург-ШверинаКаталог монет Фридриха Франца IIМонеты Мекленбург-Шверина 1842 годаВсе мекленбург-шверинские монетымекленбург-шверинские серебряные монетымекленбург-шверинские монеты номиналом 3 пфеннигаНумизматические аукционы