Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
3 пфеннига 1842 года (Мекленбург-Шверин, Фридрих Франц II)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,125)
- Вес0,468 гр
- Чистого серебра (0,0019 oz) 0,0585 гр
- Диаметр12,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC202,954
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодФридрих Франц II
- Номинал3 пфеннига
- Год1842
- ПравительФридрих Франц II (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 3 пфеннига 1842 года. Это серебряная монета периода Фридриха Франца II. Рекорд цены принадлежит лоту 2718 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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