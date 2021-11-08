Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
8 шиллингов 1842 года "На смерть Пауля Фридриха" (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3,13 - 3,45 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртГладкий
- Тираж UNC3,550
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодПавел Фридрих
- Номинал8 шиллингов
- Год1842
- ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 8 шиллингов 1842 года "На смерть Пауля Фридриха". Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2936 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
Сохранность
Где продать?
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