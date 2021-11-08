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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

8 шиллингов 1842 года "На смерть Пауля Фридриха" (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)

Аверс монеты - 8 шиллингов 1842 года "На смерть Пауля Фридриха" - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел ФридрихРеверс монеты - 8 шиллингов 1842 года "На смерть Пауля Фридриха" - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3,13 - 3,45 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртГладкий
  • Тираж UNC3,550

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодПавел Фридрих
  • Номинал8 шиллингов
  • Год1842
  • ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 8 шиллингов 1842 года "На смерть Пауля Фридриха". Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2936 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Rhenumis - 15 мая 2025
ПродавецRhenumis
Дата15 мая 2025
СохранностьAU
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Sonntag - 31 мая 2022
ПродавецSonntag
Дата31 мая 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 марта 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Teutoburger - 4 декабря 2020
ПродавецTeutoburger
Дата4 декабря 2020
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Teutoburger - 3 сентября 2020
ПродавецTeutoburger
Дата3 сентября 2020
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Teutoburger - 7 декабря 2019
ПродавецTeutoburger
Дата7 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Teutoburger - 7 декабря 2019
ПродавецTeutoburger
Дата7 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Emporium Hamburg - 13 января 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Höhn - 20 апреля 2013
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2013
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Frühwald - 27 октября 2012
ПродавецFrühwald
Дата27 октября 2012
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 8 шиллингов 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Künker - 19 июня 2000
ПродавецKünker
Дата19 июня 2000
СохранностьXF
Цена
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