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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1842 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1842 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел ФридрихРеверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1842 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,187)
  • Вес0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр13 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC157,073

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодПавел Фридрих
  • НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
  • Год1842
  • ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1842 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1950 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 90 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1842 на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1842 на аукционе Höhn - 4 сентября 2021
ПродавецHöhn
Дата4 сентября 2021
СохранностьUNC
Цена
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1842 на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьAU
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR

Где продать?

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