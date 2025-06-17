Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1842 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,187)
- Вес0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр13 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC157,073
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодПавел Фридрих
- НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
- Год1842
- ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1842 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1950 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 90 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.
Сохранность
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