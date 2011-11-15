Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
4 шиллинга 1842 года "На смерть Пауля Фридриха" (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес1,44 - 1,76 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Тираж UNC5,100
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодПавел Фридрих
- Номинал4 шиллинга
- Год1842
- ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 4 шиллинга 1842 года "На смерть Пауля Фридриха". Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 989 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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