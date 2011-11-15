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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

4 шиллинга 1842 года "На смерть Пауля Фридриха" (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)

Аверс монеты - 4 шиллинга 1842 года "На смерть Пауля Фридриха" - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел ФридрихРеверс монеты - 4 шиллинга 1842 года "На смерть Пауля Фридриха" - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1,44 - 1,76 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Тираж UNC5,100

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодПавел Фридрих
  • Номинал4 шиллинга
  • Год1842
  • ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 4 шиллинга 1842 года "На смерть Пауля Фридриха". Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 989 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Höhn - 23 июля 2022
ПродавецHöhn
Дата23 июля 2022
СохранностьXF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Emporium Hamburg - 11 ноября 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Emporium Hamburg - 13 января 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе WAG - 7 октября 2018
ПродавецWAG
Дата7 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе WAG - 14 января 2018
ПродавецWAG
Дата14 января 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе WAG - 12 марта 2017
ПродавецWAG
Дата12 марта 2017
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе WAG - 8 мая 2016
ПродавецWAG
Дата8 мая 2016
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе WAG - 6 сентября 2015
ПродавецWAG
Дата6 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе WAG - 14 июня 2015
ПродавецWAG
Дата14 июня 2015
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Höhn - 20 апреля 2013
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2013
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Frühwald - 27 октября 2012
ПродавецFrühwald
Дата27 октября 2012
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Künker - 19 июня 2000
ПродавецKünker
Дата19 июня 2000
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1842 "На смерть Пауля Фридриха" на аукционе Künker - 19 июня 2000
ПродавецKünker
Дата19 июня 2000
СохранностьAU
Цена
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