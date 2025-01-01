flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1840 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1840
Средняя цена5100 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1840
Средняя цена1400 $
Продажи
069

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2/3 талера 1840
Средняя цена130 $
Продажи
2134
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1840
Средняя цена40 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1840
Средняя цена65 $
Продажи
02
Категория
Год
Поиск