Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
1 шиллинг 1840 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,312)
- Вес1,114 гр
- Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC51,678
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодПавел Фридрих
- Номинал1 шиллинг
- Год1840
- ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1840 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 4299 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 35 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.
Сохранность
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