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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1 шиллинг 1840 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1840 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел ФридрихРеверс монеты - 1 шиллинг 1840 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC51,678

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодПавел Фридрих
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1840
  • ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1840 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 4299 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 35 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1840 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1840 на аукционе Künker - 27 сентября 2005
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2005
СохранностьXF
Цена
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