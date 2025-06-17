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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

5 талеров 1840 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)

Аверс монеты - 5 талеров 1840 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Павел ФридрихРеверс монеты - 5 талеров 1840 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,896)
  • Вес6,659 гр
  • Чистого золота (0,1918 oz) 5,9665 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,454

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодПавел Фридрих
  • Номинал5 талеров
  • Год1840
  • ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 5 талеров 1840 года. Это золотая монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 7015 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1840 на аукционе Künker - 27 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
3272 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1840 на аукционе Künker - 21 июня 2022
ПродавецKünker
Дата21 июня 2022
СохранностьAU
Цена
4839 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1840 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1840 на аукционе Künker - 23 марта 2018
ПродавецKünker
Дата23 марта 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1840 на аукционе Höhn - 15 сентября 2012
ПродавецHöhn
Дата15 сентября 2012
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1840 на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1840 на аукционе Künker - 29 сентября 2011
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2011
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1840 на аукционе UBS - 8 сентября 2009
ПродавецUBS
Дата8 сентября 2009
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1840 на аукционе Künker - 17 июня 2008
ПродавецKünker
Дата17 июня 2008
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1840 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 26 сентября 2007
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата26 сентября 2007
СохранностьF
Цена
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1840 на аукционе Künker - 28 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2006
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1840 на аукционе Stack's - 10 марта 2006
Мекленбург-Шверин 5 талеров 1840 на аукционе Stack's - 10 марта 2006
ПродавецStack's
Дата10 марта 2006
СохранностьPROOF
Цена
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Мекленбург-Шверин 5 талеров 1840 на аукционе Künker - 15 марта 2002
ПродавецKünker
Дата15 марта 2002
СохранностьAU
Цена
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