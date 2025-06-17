Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
5 талеров 1840 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,896)
- Вес6,659 гр
- Чистого золота (0,1918 oz) 5,9665 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,454
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодПавел Фридрих
- Номинал5 талеров
- Год1840
- ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 5 талеров 1840 года. Это золотая монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 7015 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.
Сохранность
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