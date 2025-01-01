flag
Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Золотые монеты 5 талеров Павла Фридриха - Мекленбург-Шверин

type-coin
type-coin

5 талеров 1840

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
18401,454013
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Мекленбург-ШверинаКаталог монет Павла ФридрихаВсе мекленбург-шверинские монетымекленбург-шверинские монеты номиналом 5 талеровНумизматические аукционы