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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2/3 талера 1840 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)

Аверс монеты - 2/3 талера 1840 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел ФридрихРеверс монеты - 2/3 талера 1840 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих

Фотография: Rhenumis

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,986)
  • Вес13,175 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9906 гр
  • Диаметр32,1 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC856,395

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодПавел Фридрих
  • Номинал2/3 талера
  • Год1840
  • ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (132)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1840 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1019 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 27 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьXF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьAU
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Leu - 10 декабря 2024
ПродавецLeu
Дата10 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Frankfurter - 8 ноября 2024
ПродавецFrankfurter
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Roxbury’s - 22 марта 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата22 марта 2024
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе WAG - 10 марта 2024
ПродавецWAG
Дата10 марта 2024
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Künker - 29 февраля 2024
ПродавецKünker
Дата29 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 26 ноября 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата26 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Russian Heritage - 15 июля 2023
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Russian Heritage - 15 июля 2023
ПродавецRussian Heritage
Дата15 июля 2023
СохранностьXF45 RNGA
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Sonntag - 6 июня 2023
ПродавецSonntag
Дата6 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Rhenumis - 28 апреля 2023
ПродавецRhenumis
Дата28 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
******
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Numimarket - 18 апреля 2023
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Numimarket - 18 апреля 2023
ПродавецNumimarket
Дата18 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
******
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе WAG - 12 марта 2023
ПродавецWAG
Дата12 марта 2023
СохранностьVF
Цена
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Где купить?
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Rhenumis - 10 июля 2025
ПродавецRhenumis
Дата10 июля 2025
СохранностьVF
К аукциону
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1840 на аукционе Al Sur del Mundo - 19 июля 2025
ПродавецAl Sur del Mundo
Дата19 июля 2025
СохранностьVF
К аукциону

Где продать?

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