Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
2/3 талера 1840 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)
Фотография: Rhenumis
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,986)
- Вес13,175 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9906 гр
- Диаметр32,1 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC856,395
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодПавел Фридрих
- Номинал2/3 талера
- Год1840
- ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (132)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1840 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1019 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 27 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
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123...7
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