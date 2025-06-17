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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Дрейлинг (3 пфеннига) 1840 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)

Аверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1840 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел ФридрихРеверс монеты - Дрейлинг (3 пфеннига) 1840 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих

Фотография: Münzenhandlung Raffler

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,187)
  • Вес0,513 гр
  • Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
  • Диаметр13 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC111,770

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодПавел Фридрих
  • НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
  • Год1840
  • ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1840 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 6 октября 2019.

Сохранность
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1840 на аукционе Emporium Hamburg - 13 ноября 2020
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
Мекленбург-Шверин Дрейлинг (3 пфеннига) 1840 на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьUNC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR

Где продать?

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