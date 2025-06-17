Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
Дрейлинг (3 пфеннига) 1840 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,187)
- Вес0,513 гр
- Чистого серебра (0,0031 oz) 0,0959 гр
- Диаметр13 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC111,770
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодПавел Фридрих
- НоминалДрейлинг (3 пфеннига)
- Год1840
- ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты Дрейлинг (3 пфеннига) 1840 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 6 октября 2019.
Сохранность
Где продать?
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