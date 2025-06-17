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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2 1/2 талера 1840 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1840 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Павел ФридрихРеверс монеты - 2 1/2 талера 1840 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,896)
  • Вес3,33 гр
  • Чистого золота (0,0959 oz) 2,9837 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,910

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодПавел Фридрих
  • Номинал2 1/2 талера
  • Год1840
  • ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2 1/2 талера 1840 года. Это золотая монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 819 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 6000 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Künker - 25 сентября 2024
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
895 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе SINCONA - 15 мая 2024
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
1654 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Künker - 24 марта 2023
ПродавецKünker
Дата24 марта 2023
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Sonntag - 28 ноября 2022
ПродавецSonntag
Дата28 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Künker - 27 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Künker - 27 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Teutoburger - 23 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата23 мая 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Möller - 8 июня 2021
ПродавецMöller
Дата8 июня 2021
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2021
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьPROOF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Rhenumis - 27 ноября 2020
ПродавецRhenumis
Дата27 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2020
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2020
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Möller - 14 ноября 2019
ПродавецMöller
Дата14 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Hess Divo - 28 мая 2019
ПродавецHess Divo
Дата28 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Grün - 14 ноября 2018
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Busso Peus - 9 ноября 2018
ПродавецBusso Peus
Дата9 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Möller - 2 ноября 2018
ПродавецMöller
Дата2 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Künker - 12 октября 2018
ПродавецKünker
Дата12 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2 1/2 талера 1840 на аукционе Künker - 23 марта 2018
ПродавецKünker
Дата23 марта 2018
СохранностьXF
Цена
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