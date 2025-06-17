Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
2 1/2 талера 1840 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,896)
- Вес3,33 гр
- Чистого золота (0,0959 oz) 2,9837 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,910
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодПавел Фридрих
- Номинал2 1/2 талера
- Год1840
- ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2 1/2 талера 1840 года. Это золотая монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 819 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 6000 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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