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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Золотые монеты 2 1/2 талера Павла Фридриха - Мекленбург-Шверин

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2 1/2 талера 1840

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
18402,910069
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