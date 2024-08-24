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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты для обращения 20 пфеннигов Германской Демократической Республики - Германия

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20 пфеннигов 1969-1990

Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1969 167,168,134 - 0 31969 Медно-никель. Пробные - - 0 01971 24,562,709 - 0 01971 Алюминий. Пробные - - 0 11972 A 5,006,887 - 0 01973 A 2,524,000 - 0 11974 A 7,458,000 - 0 01979 A 318,050 - 0 01980 A 2,215,270 - 0 61981 A 1,008,200 40 0 01982 A 10,482,500 2,500 0 01983 A 25,831,750 2,550 0 01984 A 25,046,025 3,025 0 11985 A 1,571,316 2,816 0 01986 A 1,159,800 2,800 0 01987 A 33,224 2,374 0 01988 A 31,050 2,300 0 01989 A 14,693,493 2,393 0 01990 A 13,600 - 0 0
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