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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1980 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1980 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 пфеннигов 1980 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,4 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,215,270

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1980
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1980 года со знаком A. Это латунная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (5)
  • Rio de la Plata (1)
Германия 20 пфеннигов 1980 A на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1980 A на аукционе Frühwald - May 18, 2019
Продавец Frühwald
Дата 18 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1980 A на аукционе Frühwald - June 17, 2018
Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1980 A на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1980 A на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1980 A на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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