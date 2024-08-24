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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1987 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1987 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 пфеннигов 1987 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,4 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 33,224
  • Тираж PROOF 2,374

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1987
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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