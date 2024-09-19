Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1971 года. Алюминий. Пробные (Германия, ГДР)
Разновидность: Алюминий. Пробные
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1971 года. Алюминий. Пробные. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6802 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
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