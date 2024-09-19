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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1971 года. Алюминий. Пробные (Германия, ГДР)

Разновидность: Алюминий. Пробные

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1971 года Алюминий Пробные - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 пфеннигов 1971 года Алюминий Пробные - цена монеты - Германия, ГДР

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1971
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1971 года. Алюминий. Пробные. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6802 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
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Германия 20 пфеннигов 1971 на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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